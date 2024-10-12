В США сообщили о планах ХАМАС атаковать Израиль еще в 2022 году

ХАМАС собирался совершить крупную атаку на Израиль еще в 2022 году, но принял решение отложить ее, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на протоколы секретных заседаний руководства палестинского движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии