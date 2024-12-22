Караганов: Чем меньше останется от Украины, тем лучше

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Комментарии
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Ваша Светлость
Вы чО сказать-то хотели? Оченна многа букафф...
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7 час.
наталия мезенева
Если забрать все себе, то придеться восстанавливать все и много упоротых будут палки в колеса вставлять, а оставить небольшую часть, тоже гнойник будет. Чтоб эта страна 404 провалилась в ад!
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4 час.
Александр Попов
Надо посадить ОРЕШНИК по западной границе УКРОЖОПИИ.
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59 мин.

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