Чем меньше останется от Украины, тем лучше, однако забирать всю территорию, и вешать её на шею России было бы тоже неразумно.
Караганов: Чем меньше останется от Украины, тем лучше
Комментарии
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Ваша Светлость
Вы чО сказать-то хотели? Оченна многа букафф...
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7 час.
наталия мезенева
Если забрать все себе, то придеться восстанавливать все и много упоротых будут палки в колеса вставлять, а оставить небольшую часть, тоже гнойник будет. Чтоб эта страна 404 провалилась в ад!
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4 час.
Александр Попов
Надо посадить ОРЕШНИК по западной границе УКРОЖОПИИ.
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59 мин.
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