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Спорт Уик-Энд

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Пенальти, удаление, ничья и скандал в матче ЦСКА и «Рубина»

Пенальти, удаление, ничья и скандал в матче ЦСКА и «Рубина»

Быстрый гол, который забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков в ворота «Рубина», реализовав пенальти уже на 6-й минуте встречи, не принёс победы армейцам.

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