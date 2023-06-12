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Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Харькове

Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Харькове

Взрывы слышны в Харькове. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram. До этого в Харьковской области объявили воздушную тревогу, уточнило РИА «Новости».

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