В МВД России прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 100-летию службы участковых

Врио начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России генерал-лейтенант полиции Леонид Веденов и заместитель начальника данного подразделения генерал-майор полиции Вадим Гайдов приняли участие в торжественной церемонии гашения государственных знаков почтовой оплаты, посвященной 100-летнему юбилею службы участковых уполномоченных полиции.
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