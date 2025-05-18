В Крыму возложили цветы к Монументу памяти депортированных народов Церемония прошла на территории Мемориального комплекса жертвам депортации «Путь возрождения народов Крыма» в поселке Сирень Бахчисарайского района.
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