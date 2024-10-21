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Врач Габдулхакова: сахар и фастфуд могут стать причиной плохой работы сосудов

Врач Габдулхакова: сахар и фастфуд могут стать причиной плохой работы сосудов

В организме человека сосуды играют важнейшую роль. Они несут питательные вещества к клеткам и забирают токсины, выводя их.

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