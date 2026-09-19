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Перестановки вместо реформы: Зеленский выяснил, какие проблемы есть в ВСУ

Перестановки вместо реформы: Зеленский выяснил, какие проблемы есть в ВСУ

Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Евгения Хмары и главкома ВСУ Михаила Драпатого. Об этом 19 сентября сообщает "Интерфакс-Украина" .

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