Минцифры хочет заставить Apple устанавливать сторонние приложения

Закон внесут в Госдуму весной.фото: unsplash.com/@jamesyarema--> Весной Минцифры планирует внести в Госдуму законопроект, который должен обязать американскую корпорацию Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов, сообщил «Коммерсанту» глава ведомства Максут Шадаев.