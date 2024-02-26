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Минцифры хочет заставить Apple устанавливать сторонние приложения

Минцифры хочет заставить Apple устанавливать сторонние приложения

Закон внесут в Госдуму весной.фото: unsplash.com/@jamesyarema--> Весной Минцифры планирует внести в Госдуму законопроект, который должен обязать американскую корпорацию Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов, сообщил «Коммерсанту» глава ведомства Максут Шадаев.

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