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ИАНЕД

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Свыше 10 тысяч воронежцев пришли к поезду «Сила в правде» с трофейной техникой

На центральный   вокзал Воронежа в среду, 28 февраля, пришли более 10 тысяч человек, чтобы  встретить поезд “Сила в правде”, который привез захваченную у ВСУ боевую технику, указывается в Telegram-канале губернатором Александром Гусевым.

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