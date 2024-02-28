Свыше 10 тысяч воронежцев пришли к поезду «Сила в правде» с трофейной техникой

На центральный вокзал Воронежа в среду, 28 февраля, пришли более 10 тысяч человек, чтобы встретить поезд “Сила в правде”, который привез захваченную у ВСУ боевую технику, указывается в Telegram-канале губернатором Александром Гусевым.
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