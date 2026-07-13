🌦 Грозы уйдут, жара останется: какой будет погода в Крыму до конца недели До 17 июля в отдельных районах полуострова ожидаются кратковременные грозовые дожди.
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🌦 Грозы уйдут, жара останется: какой будет погода в Крыму до конца недели До 17 июля в отдельных районах полуострова ожидаются кратковременные грозовые дожди.