Логинов, Бабиков, Легков и Черноусов примут участие в лыжном марафоне на Сахалине

«Чемпионы и призеры Олимпийских игр прибыли в Южно-Сахалинск. В их числе – двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира в спринте, четырехкратный чемпион Европы по биатлону Александр Логинов, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, победитель и призер этапов Кубка мира по биатлону Антон Бабиков, олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года Илья Черноусов», – сообщили в оргкомитете соревнований.