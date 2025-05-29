Сальмонелла найдена у сотрудника и отравившихся шаурмой в Братске

В Братске зарегистрировано 11 случаев отравления после посещения кафе «Шаурма на углях». Управление Роспотребнадзора обнаружило ДНК сальмонеллы у пяти пострадавших и одного сотрудника заведения, сообщили в ведомстве.
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