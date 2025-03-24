Срочно! Переговоры будут сложными! Эр-Рияд - арена дипломатической битвы Москвы и Вашингтона!

Российскую делегацию представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Основное внимание уделяется вопросам безопасности судоходства в Черном море и обсуждению условий для достижения прекращения огня.
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