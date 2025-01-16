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Рогов: демилитаризованная зона должна распространяться на всю территорию Украины

Рогов: демилитаризованная зона должна распространяться на всю территорию Украины

Демилитаризованная зона (ДМЗ) должна распространяться на всю территорию остатка Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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