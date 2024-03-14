Объект инфраструктуры загорелся в селе Курской области в результате обстрела ВСУ

Вооружённые силы Украины утром 14 марта обстреляли территорию Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в результате этого в селе Пригородняя Слобода загорелся объект инфраструктуры.
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