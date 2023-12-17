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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дадонов забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Сент-Луисом». У него 12 очков в 27 играх

Дадонов забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Сент-Луисом». У него 12 очков в 27 играх

Гол россиянина позволил «Старс» перевести игру регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ) в овертайм.

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