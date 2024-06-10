Смирнов: над Курской областью вечером и ночью сбили 8 беспилотников ВСУ

Украинские боевики в очередной раз попытались атаковать приграничные районы Курской области дронами. Вечером 9 июня и в ночь на 10 июня восемь беспилотников обезвредили и ликвидировали средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.