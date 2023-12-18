Путин предупреждал: Наконец рвануло в Финляндии

Ну что же, судя по всему началось. А что себе думали финские власти? Неужели кто-то всерьез полагал, что люди будут спокойно наблюдать за тем, как продавшиеся с потрохами Вашингтону финские политики вбивают в нищету собственное население? В тот же самый день, когда Финляндия объявила о совсем решении окончательно закрыть границу с РФ, общество взорвалось.