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Путин предупреждал: Наконец рвануло в Финляндии

Путин предупреждал: Наконец рвануло в Финляндии

Ну что же, судя по всему началось. А что себе думали финские власти? Неужели кто-то всерьез полагал, что люди будут спокойно наблюдать за тем, как продавшиеся с потрохами Вашингтону финские политики вбивают в нищету собственное население? В тот же самый день, когда Финляндия объявила о совсем решении окончательно закрыть границу с РФ, общество взорвалось.

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