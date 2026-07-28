Священник рассказал, во сколько лет можно и нужно крестить ребёнка

Важен ли возраст? Есть мнение, что ребёнок должен вырасти и сам выбрать, креститься ему или нет, - так ли это?О том, в каком возрасте можно совершать Крещение младенцев, рассказывает иерей Василий Вершинский, настоятель Трехсвятительского храма Красноярска.