Священник рассказал, во сколько лет можно и нужно крестить ребёнка

Важен ли возраст? Есть мнение, что ребёнок должен вырасти и сам выбрать, креститься ему или нет, - так ли это?О том, в каком возрасте можно совершать Крещение младенцев, рассказывает иерей Василий Вершинский, настоятель Трехсвятительского храма Красноярска.
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