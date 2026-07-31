Новые правила перевозок в поездах вступят в силу с сентября

Изменения также направлены на повышение доступности железнодорожного транспорта для людей с инвалидностью С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу обновленные правила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.
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