Гастроэнтеролог Бережная заявила, что соевый белок уступает мясу по составу аминокислот

Соя и продукты с содержанием соевого белка на деле не так безобидны для здоровья, как кажется. В их составе нет необходимых для жизнедеятельности аминокислот, которые есть в мясе, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии