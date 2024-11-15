Гастроэнтеролог Бережная заявила, что соевый белок уступает мясу по составу аминокислот

Соя и продукты с содержанием соевого белка на деле не так безобидны для здоровья, как кажется. В их составе нет необходимых для жизнедеятельности аминокислот, которые есть в мясе, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.