Многие под бой новогодних курантов загадывают желания, но не все могут похвастаться их исполнением. Как полагает кандидат философских наук и основатель направления ценностно-ориентированной психологии (ЦОП) Олег Гадецкий, в Новый год и во все остальные дни можно загадать то, что непременно сбудется, и это не чудо, а часть большой работы человека с его подсознанием.