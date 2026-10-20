В последнее время некоторые эксперты называют Иран и Украину «прокси-подрядчиками» России и США. Например, похожего мнения придерживается политолог, главред ряда аналитических порталов, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и Экспертного совета при Комитете по международным делам Госдумы РФ Александр Носович.
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