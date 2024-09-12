Уши Камалы Харрис попали под подозрение после победы на дебатах с Трампом

8K прочтений Вчера «Внезапно поумневшую» Камалу обвинили в использовании замаскированного под серёжки суфлера Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нём! Возможно, что-то вроде этого крутилось в голове у Камалы Харрис во время вчерашних дебатов с Дональдом Трампом.