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Уши Камалы Харрис попали под подозрение после победы на дебатах с Трампом

Уши Камалы Харрис попали под подозрение после победы на дебатах с Трампом

8K прочтений Вчера «Внезапно поумневшую» Камалу обвинили в использовании замаскированного под серёжки суфлера Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нём! Возможно, что-то вроде этого крутилось в голове у Камалы Харрис во время вчерашних дебатов с Дональдом Трампом.

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