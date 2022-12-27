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Президент «Црвены Звезды» – об отсутствии Кампаццо в Евролиге: «Мы сделали все, что cмогли»

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович объяснил, почему новобранец команды Факундо Кампаццо пока может выступать только в Адриатической лиге.

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