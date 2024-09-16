Кидают палочки внукам-квадроберам: в сети завирусилось видео с пенсионеркой из Петербурга

Внуков в Петербурге теперь выгуливают в прямом смысле этого слова?Пока вокруг квадроберов не утихают скандалы, пенсионеры из Петербурга, казалось бы, придумали "универсальный тип прогулки" с представителями этой культуры.
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