Учёные открыли новый механизм борьбы с ожирением: О диетах можно забыть

Оказывается, что существует механизм жиросжигания через нервную систему"Фактом" со ссылкой на журнал Nature пишет, что учёным из Оксфорда и Исследовательского центра ожирения удалось найти новый способ избавления от лишних килограммов.
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