Власти Казахстана организовали торжественную встречу президента России в Астане с большим размахом Российский лидер Владимир Путин прибыл в казахскую столицу Астану вчера вечером.
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Власти Казахстана организовали торжественную встречу президента России в Астане с большим размахом Российский лидер Владимир Путин прибыл в казахскую столицу Астану вчера вечером.
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