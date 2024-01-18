В Белоруссии задержан агент СБУ, доставлявший через границу оружие и БПЛА

В Белоруссии задержали и поместили в СИЗО украинца, который по заданию спецслужб Украины переправлял через границу на белорусскую территорию оружие, взрывчатку и беспилотники, сообщает телеканал «Беларусь 1».
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