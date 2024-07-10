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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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Городские спасатели начали патрулирование акватории Северного Тушина

Около 100 спасателей непрерывно патрулируют акватории столицы из-за установившейся жары. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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