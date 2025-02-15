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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп Гвардиола: «Ман Сити» побил все рекорды в Англии. Кто сейчас набрал бы 100 очков? А четыре раза взял АПЛ? Я жду»

«Даже с учетом травм мы побили все рекорды в Англии. Никто не выигрывал четыре Премьер-лиги подряд. Другое дело, когда ты бьешь свои собственные рекорды и говоришь: «Что дальше?» У нас есть все рекорды – 100 очков за сезон.

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