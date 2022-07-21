Захарова про то, что в честь Зеленского назвали ископаемое морское беспозвоночное: «Символично, да и похожи»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что в честь президента Украины Владимира Зеленского было названо ископаемое морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что в честь президента Украины Владимира Зеленского было названо ископаемое морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке.
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