Аргументы недели

98 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cергей Храпов
    Ну вот накаркал на свой "шоколадный глаз". Срочно в секс шоп!Глава МИД Латвии ...
  • Василий Василий
    Наверное мало еб🤬т никак на групповуху наговорить решил и выпросить что бы его пустили на кругу 👉👌х🤬ле Светка одн...Глава МИД Латвии ...
  • Гена Букин
    У меня хорошие знакомые в Германии. Так вот говорят, что жопа полная. Жрать скоро будет нечего, а на отопление требуе...Путин о призывах ...

Захарова про то, что в честь Зеленского назвали ископаемое морское беспозвоночное: «Символично, да и похожи»

Захарова про то, что в честь Зеленского назвали ископаемое морское беспозвоночное: «Символично, да и похожи»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что в честь президента Украины Владимира Зеленского было названо ископаемое морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх