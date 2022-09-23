АНПА «Дагон» – неядерный наследник «Посейдона», крушитель военно-морских баз и прибрежной инфраструктуры

«Посейдон» и его технологии «Посейдон» – стратегическое оружие нового типа, автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) торпеда, с неограниченной дальностью подводного хода, с атомным двигателем, с ядерной боеголовкой повышенного могущества.