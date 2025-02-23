Криптовалюты как щит от монетарного произвола: взгляд экономиста

Экономист Евгений Романенко в рамках «Подкастового общества» на канале ForkLog раскритиковал современную фиатную систему, назвав её инструментом принудительного перераспределения ресурсов, которое неизбежно ведёт к инфляции.
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