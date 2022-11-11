В Республике Бурятия с мобилизованными военнослужащими ВВО проходят тренировки по ведению боя в условиях городской застройки

В ходе занятий, мобилизованные военнослужащие, с использованием специальных и естественных средств маскировки, выполняют разведку сил условного противника и места их дислокации, после чего, используя средства связи, передают полученную информацию вышестоящему командованию.
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