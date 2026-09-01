Захарова рассказала о содержании будущего выступления Путина на ВЭФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет отражать наиболее актуальную повестку.
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