Экс-советник офиса Зеленского признался, что все его заявления о «быстрой победе» ВСУ над российской армией были ложью

Сбежавший из Украины экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что все его предыдущие посты не несли правды, он попросту врал, говоря о "быстрой победе" украинской армии над российской.
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