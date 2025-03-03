Требования к выдаче ипотеки в России смягчили

С 1 марта в России смягчили требования к выдаче ипотечных кредитов. По решению Центробанка (ЦБ) снизили надбавки к коэффициентам риска по таким займам с первоначальным взносом более 20 процентов, который выдали наименее закредитованным гражданам, пишет РИА Новости.