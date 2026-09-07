Мельхиоровые столовые приборы. Почему в СССР они особенно ценились?

В советское время бархатные коробки с мельхиоровыми вилками и ложками бережно хранились в сервантах и доставались только по праздникам.
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