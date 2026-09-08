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Стоит ли люксовым брендам снижать цены?

В мае аналитики Bernstein обратили внимание на необычный шаг Gucci: цена кожаной сумки Mercato из коллекции весна–лето 2026 года была снижена примерно на 20–25%, с $2 900.

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