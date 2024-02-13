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А какой «супружеский долг» может требовать от мужа жена?

А какой «супружеский долг» может требовать от мужа жена?

«Проблемы отсутствия желания, типа, "опостылел до чёртиков" - решайте сами, или с психологом. А долг есть долг.

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Вот и решился вопрос мирным путем, тётенька нам всё разъяснила. Муж пойдет к тем девушкам, для которых это работа, и они от неё не отлынивают.
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11 час.
Н
НС
муж - не Ванька-встанька. И приказать своему органу не может, хоть убейся - если перед ним растолстевшая и неопрятная бабища, то всё бесполезно. Брак - это взаимовыгодный союз, а чтобы муж не ушёл из жизни рано, с радостью шёл на работу и зарабатывал, любил свою жену - для этого и женщине нужно в свою очередь постараться!  Просто так без труда ничего не бывает. Семья - это совместный труд. а жена бездельница никому не нужна.
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
С точки зрения психологии , любые отношения людей могут быть стабильными и хорошими , если *стороны * исполняют *экспектации- требования - ожидания* друг друга... Если мужчине нужен секс , а жена его не дает - это серьезная причина для разрыва отношений , для развода... Если женщине не нравится зарплата мужа , его пьянство и рукоприкладство - это тоже основание для расставания... Если жена хочет , чтобы муж ее возненавидел - не давай мужу секса... В отношениях пары , если делаешь всё не так , как хочется партнеру - будь готов *вылететь фанерой* из отношений... И напротив , если в паре каждый всё делает так , как хочется партнеру - пара будет счастлива... Ведь счастье - это момент получения ЖЕЛАЕМОГО. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2024 Свидетельство о публикации №224021301783
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4 час.

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