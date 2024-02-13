А какой «супружеский долг» может требовать от мужа жена?

Валерий Кривошеев Вот и решился вопрос мирным путем, тётенька нам всё разъяснила. Муж пойдет к тем девушкам, для которых это работа, и они от неё не отлынивают.

Н НС муж - не Ванька-встанька. И приказать своему органу не может, хоть убейся - если перед ним растолстевшая и неопрятная бабища, то всё бесполезно. Брак - это взаимовыгодный союз, а чтобы муж не ушёл из жизни рано, с радостью шёл на работу и зарабатывал, любил свою жену - для этого и женщине нужно в свою очередь постараться! Просто так без труда ничего не бывает. Семья - это совместный труд. а жена бездельница никому не нужна.