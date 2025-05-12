Ислам Махачев: готов стать двойным чемпионом UFC после боя с Маддаленой

Камил Гаджиев прокомментировал предстоящий бой Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой. После победы над Белалом Мухаммадом на UFC 315 в Монреале, Махачев заявил о намерении стать двойным чемпионом, а Маддалена назвал это «отличным вызовом».
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