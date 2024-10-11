Братские кадеты класса МЧС стали лучшими в Иркутской области

Братская школа №24 стала лучшей школой МЧС Иркутской области на фестивале «Звезда спасения». В этом году школа также победила в региональном дистанционном слете «МЧС-Ресурс» и неоднократно становилась призером всероссийских олимпиад и конкурсов.