Миссия выполнима

В отсутствие больших международных турниров о сборной России мы вспоминаем редко. Или когда президент ИИХФ Люк Тардиф разразится новым загадочным заявлением о возвращении нашей команды, или когда проводятся дружественные турниры внутри страны.
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