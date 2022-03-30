Экипажи армейской авиации ЮВО в Армении провели разведку по приборам

В ходе учебных мероприятий военнослужащие отработали взлет и посадку вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52, выполнили полеты на высокогорные полигоны соединения в рамках задач по разведке местности.
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