Экипажи армейской авиации ЮВО в Армении провели разведку по приборам

Экипажи армейской авиации ЮВО в Армении провели разведку по приборам

В ходе учебных мероприятий военнослужащие отработали взлет и посадку вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52, выполнили полеты на высокогорные полигоны соединения в рамках задач по разведке местности.

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