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Круговая проруха: почему не удается решить проблему частных домов престарелых

Круговая проруха: почему не удается решить проблему частных домов престарелых

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб разработала и направила в правительство законопроект, которым предлагает покончить с проблемой нелегальных домов престарелых, лицензировав их деятельность.

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