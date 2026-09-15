Медведково
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Медведково

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Тоннель длиной 1,5 километра проложили на Бирюлевской линии метро – мэр Москвы

Завершена проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии метро.

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