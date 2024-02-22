Древние мумии Чили на тысячи лет старше египетских

Египтяне, возможно, и обладают самыми известными мумиями, но они отнюдь не самые древние. Когда вы слышите слово “мумия”, мы готовы поспорить, что в вашем воображении сразу же возникают высушенные и забинтованные останки давно законсервированных египетских фараонов.