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Мировые СМИ — о сделке США и Саудовской Аравии, НАТО, Иране и Китае

Мировые СМИ — о сделке США и Саудовской Аравии, НАТО, Иране и Китае

США одобрили потенциальную продажу Саудовской Аравии F-35 на $24,3 млрд, Мерц объявил эпоху «безусловной дружбы» с Вашингтоном завершенной, а Пентагон ускоряет новую ракету для сдерживания Китая.

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